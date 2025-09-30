Lazio, la rinascita di capitan Zaccagni: terzo gol al Genoa e...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Mattia Zaccagni sta ritrovando la via del gol. Il capitano è in netta crescita rispetto alla seconda metà della scorsa stagione, infatti nelle ultime quattro giornate ha realizzato due gol, lo stesso numero messo a segno nelle precedenti diciassette. Il Genoa, poi, è una delle sue vittime preferite: come ricorda il Corriere dello Sport, sono già tre le marcature contro i rossoblù in campionato, con un bilancio migliore solo contro Hellas Verona (4) e Sassuolo (5).

