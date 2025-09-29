Genoa - Lazio, Cancellieri gol ed esultanza speciale - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci ha pensato Matteo Canecellieri, dopo appena quattro minuti, a sbloccare la sfida del Ferraris contro il Genoa. Una rete bellissima quella del classe 2002 che ha sfruttato al meglio un assist perfetto di Castellanos.

Per Cancellieri anche un'esultanza speciale: l'attaccante ha infatti festeggiato il gol mettendo il pallone sotto la maglia a testimoniare, quindi, che a breve diventerà papà.

