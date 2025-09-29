Genoa, Malinovskyi a Sky: "Non dobbiamo avere paura di fare il nostro calcio"

TUTTOmercatoWEB.com

Poco prima del fischio d'inizio della sfida tra Genoa e Lazio in casa rossoblu ecco le parole di Malinovskyi ai microfoni di Sky Sport: "Siamo all’inizio del campionato e non dobbiamo aver paura di giocare il nostro calcio. Sicuramente è importante fare punti ma dobbiamo partire dalla prestazione da cui arrivano i risultati. Dobbiamo giocare il nostro calcio, a casa nostra con i nostri tifosi meravigliosi".

