Lutto in casa Lukaku, è morto il padre Roger: il messaggio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Terribile notizia per Romelu Lukaku e per suo fratello Jordan, ex giocatore della Lazio. Nelle scorse ore è scomparso loro padre, Roger, all'età di 58 anni. Di seguito il messaggio dell'attaccante del Napoli, attualmente infortunato e rientrato nella sua casa a Kinshasa nella Repubblica Democratica del Congo: "Grazie per avermi insegnato tutto ciò che so. Ti sarò per sempre grato. La vita non sarà più la stessa. Proteggimi e guidami come nessun altro può fare. Io non sarò più lo stesso. Il dolore e le lacrime scendono. Ma Dio mi darà la forza di tornare. Grazie per tutto Roger Menama Lukaku. Vecchio Roy per gli amici. Mio papà".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.