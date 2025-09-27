Lazio, Peruzzi: "Il ruolo da dirigente? Mi piaceva tantissimo, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Durante l'evento per i 40 anni di Lazialità, l'ex portiere e dirigente della Lazio, Angelo Peruzzi, ha preso parola sul palco ricordando il suo passato tra i biancocelesti e delle ambizioni dell'era Cragnotti.

"Sono venuto alla Lazio perché sapevo che ci sarebbe stata la possibilità di vincere qualcosa. Dopo lo Scudetto la squadra pensava che si potesse aprire un ciclo vincente, invece poi per una cosa o per un'altra non siamo riuscire a concretizzare quello che si poteva fare. Era una squadra fortissima. La mia esperienza da dirigente? Ci sono tante cose positive. Era un lavoro che mi piaceva molto, poi ci sono state delle incomprensioni".

