Bucchioni duro su Palladino: "Faccia un monumento alla Lazio!"

Ai microfoni di Radio Bruno, Enzo Bucchioni ha commentato l'ultima intervista di Raffaele Palladino, che ha ripercorso il suo addio alla Fiorentina, citando anche la Lazio. Queste le sue parole: "L'intervista di Palladino è stata brutta. E fotografa il personaggio. Lui adombra il fatto di avere ancora un grande rapporto con i giocatori. Fa capire che se ci fosse ancora lui non ci sarebbero questi problemi. Dice che è pronto come se aspettasse una chiamata di ritorno. Ha alimentato voci su un possibile esonero. Voglio una smentita sul campo dai giocatori delle parole di Palladino. Ha fatto dei danni con la squadra dell'anno scorso: doveva arrivare quinto. Palladino faccia un monumento alla Lazio per la partita al Franchi e per la Conference League".

