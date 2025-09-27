Lazio, Signori ritrova Cragnotti: il bellissimo abbraccio tra due leggende - FT&VD

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

I 40 anni di Lazialità, storica rivista diretta da Guido De Angelis, si sono rivelati l'occasione per poter rivivere emozioni del passato anche grazie alle parole e ai volti di quelle leggende che hanno fatto emozionare e innamorare il popolo laziale. Tra questi c'è sicuramente Beppe Signori, ma anche il 'presidentissimo' Sergio Cragnotti: numero uno della Lazio più forte della storia. I due, che in casa biancoceleste hanno condiviso più di qualche anno, si sono ritrovati a distanza di tempo proprio in Campidoglio, in occasione del quarantennale di Lazialità, e si sono lasciati andare ad un caloroso abbraccio - immortalato dalle nostre telecamere - dal quale traspariva un enorme dose di affetto e di, appunto, lazialità.

CLICCA QUI O SCORRI IN FONDO PER IL VIDEO

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.