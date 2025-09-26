Lazio, Nesta ricorda Gascoigne: "L'ho infortunato e sono dovuto scappare..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Nell'intervista rilasciata ai microfoni di Lottomatica.Sport, l'ex difensore Alessandro Nesta ha raccontato un aneddoto vissuto nei primi tempi alla Lazio con Paul Gascoigne, quando era appena arrivato in prima squadra. Di seguito le sue parole.

“Gascoigne? Gli ho spaccato tibia e perone in allenamento, lui si ricorda bene di me (ride, ndr.). Non l’ho fatto apposta. Mi aveva accompagnato mio fratello, da Cinecittà, dove abitavo, a Tor di Quinto e mi aspettava fuori. Gascogine picchiava duro e mi aveva già dato due colpi forti. Poi nella ‘gabbia’, con una palla rimasta un po’ in mezzo, lui è entrato forte e io pure. La gamba ha fatto un movimento innaturale. C’erano tutti i tifosi, sono dovuto scappare con mio fratello e rinchiudermi a Cinecittà (ride, ndr.)”.

“Quando sono arrivato in prima squadra nel ’93 c’era un bello spogliatoio, io ero solo un bambino di 16 anni e la Lazio era il mio sogno. Quella era una squadra che stava iniziando a essere molto forte, poi piano piano abbiamo imparato a vincere. A Roma però c’era una mentalità vecchia, al Milan ho capito davvero come si vince. La società aveva visione, disciplina per portarti a un certo livello”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.