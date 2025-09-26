Nesta racconta: "Per me c'era la Lazio e basta. Al Milan non ci volevo stare, poi..."

TUTTOmercatoWEB.com

In un'intervista rilasciata a Lottomatica.Sport, Alessandro Nesta ha raccontato alcuni momento della sua carriera da calciatore, in particolare il momento di quando è passato dalla Lazio al Milan. Di seguito le sue parole.

“I primi sei mesi non volevo stare a Milano. La sera che mi hanno venduto al Milan, dopo aver visto lo stadio e fatto tutto il giro, sono andato in televisione di fianco a Galliani, ma trasmettevo tristezza. Non ci volevo stare, per me era la Lazio e basta. Poi ringrazio Dio che sono andato al Milan, perché dopo i primi sei mesi in cui ho fatto schifo mi sono ripreso e sono arrivato a un livello molto più alto. Abbiamo vinto tantissimo ed eravamo sempre competitivi, a Roma magari questo non sarebbe successo. Al Milan c’erano tanti campioni? Sì, ma pure alla Lazio… Io nello spogliatoio stavo vicino a Veron, Nedved, Boksic, Mihajlovic. La Lazio mia era forte. Il trofeo a cui sono più legato? La Coppa Italia con la Lazio, e la prima Champions League con il Milan”.

