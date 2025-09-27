Calciomercato Lazio, Fares resta in Italia: rifiutato un club di Abu Dhabi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Fares continua a scegliere la Lazio. Il calciatore ha detto no. No a un triennale in Russia da oltre 700 mila euro a stagione, una proposta concreta arrivata nelle scorse settimane e declinata senza esitazioni. E nelle ultime ore è spuntata anche la pista che porta a un club di Abu Dhabi, con sondaggi arrivati da un club dell’Emirato in cui Maurizio Setti, dopo la cessione del Verona, ha scelto di ripartire con un’avventura calcistica lontana dalle luci italiane. Un contatto reale, ma senza le cifre scintillanti del calcio arabo che spesso fanno girare la testa: nessuna offerta milionaria, nessuna proposta capace di spostare davvero l’equilibrio di Fares.

Dopo un giro di consultazioni con l’entourage, come raccolto dalla nostra Redazione, l’esterno ha scelto di restare in Italia, pur restando fuori rosa alla Lazio, con la speranza che nel prossimo futuro possa aprirsi uno spiraglio nel nostro campionato. Un’attesa silenziosa, ma che tiene vive le sue ambizioni in Serie A.

Pubblicato il 26/09 alle 10.45