Lazio, Sala: "Basta con le frasi fatte. I tifosi non possono sognare..."

Cristiano Sala, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ha detto la sua sul momento della Lazio e sulla possibile esclusione di Dele-Bashiru dalla lista per fare entrare Basic e della potenziale panchina di Tavares contro il Genoa.

DELE-BASHIRU - "Spero si possa arrivare sereni alla sfida, anche se a Marassi ci sarà un clima molto caldo. Dele-Bashiru? Mi auguro possa prima o poi sbocciare, anche perché ha un anno davanti a disposizione. Qui a Roma fino a oggi è stato sfortunato nel poter arrivare ai livelli della Lazio, non riesce a esprimersi e a dare una risposta alle critiche. Levarlo per fare spazio a Basic non mi trova d'accordo, io i giocatori integri - anche se ora è infortunato - li terrei. Ora bisogna fare la conta e puntare su chi è pronto. Basic è tra questi".

PELLEGRINI TITOLARE - "Tavares pagherebbe un errore. Pellegrini ha pagato in maniera molto più cara quello che fece con Baroni. Chi sbaglia paga. Se non dovesse scendere in campo è per l'atteggiamento, che è fondamental e che va punito come spesso avviene nel calcio. Mi auguro che Tavares non diventi un giocatore che esca dalla partita negli ultimi 20 minuti, ma che entri negli ultimi 20 minuti e questo lo può volere solo lui".

I SOGNI DEI TIFOSI - "Oggi anche chi analizza superficialmente la Lazio si è reso conto che una volta tifosi e squadra erano legati dal sogno, oggi non c'è più neanche quello. Solo la fede e la tradizione familiare spingono il tifoso della Lazio a seguire la squadra. Basta frasi fatte".

