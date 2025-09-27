Lazio | Zaccagni "tartassato": in Europa solo Guimarães subisce di più

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - È uscito dal derby acciaccato. Fisicamente e moralmente. Alla Lazio viene chiesto di rialzarsi, a Zaccagni di trascinarla. Oneri e onori: l'ex Verona ha il compito di prendersi la squadra sulle spalle, a Marassi deve dimostrare d poterlo fare. Dall'altra parte, Sarri deve affidarsi ai calciatori più forti e rappresentativi per scacciare l'incubo della quarta sconfitta nelle prime cinque di campionato. Serve una prestazione di livello, a partire dal capitano.

L'emergenza costringe tutti a uno sforzo aggiuntivo, bisogna stringere i denti e saper incassare i colpi. Zaccagni ne ha ricevuti parecchi contro la Roma. Come riferisce Corriere dello Sport, è salito a 114 falli subiti negli ultimi due campionati, 65 in più rispetto a qualsiasi altro compagno nel torneo. Nel periodo considerato, meno soltanto di Bruno Guimarães (119), nelle cinque top leghe europee. Oltre alle punizioni guadagnate, però, adesso ci si aspetta molto di più. Vanno messe alle spalle le delusioni del derby, le tensioni scoppiate dopo il gol incassato per colpa di Tavares.

Zaccagni dev'essere il primo a lanciare segnali confortanti. In stagione è stato trascinante solo contro il Verona: triangolo perfetto col Taty e timbro del raddoppio. Ha risegnato ai gialloblù da ex di lusso. Tra due giorni servirà un giocatore di quel tipo.

