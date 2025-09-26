Genoa, il punto verso la Lazio: Cornet verso la prima convocazione

TUTTOmercatoWEB.com

Il Genoa è tornato in campo a Pegli per una seduta di scarico dopo la vittoria in Coppa Italia contro l'Empoli. Buone notizie per i rossoblù: Cornet, tornato ad allenarsi con il gruppo, punta a rientrare tra i convocati per la gara di lunedì sera contro la Lazio, come riportato da PianetaGenoa1893.net. Ha lavorato a parte invece Ostigard, mentre si avvicina il recupero di Onana. Rimangono da monitorare le condizioni di Messias, uscito con un problema fisico dalla gara di ieri a Marassi.

