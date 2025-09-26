Di Gennaro sicuro: "Inizio difficile, ma la Lazio ha i mezzi per riprendersi"

TUTTOmercatoWEB.com

L'ex calciatore biancoceleste Davide Di Gennaro è intervenuto ai microfoni del programma radiofonico 1 Football Club, durante il quale ha parlato del momento di crisi della Lazio. Queste le sue considerazioni: “Da fuori è sempre difficile parlare di situazioni che si vedono solo in televisione. Sicuramente non è l’inizio di campionato che la Lazio si aspettava e questo ha portato un po’ di malumore. Ci sono state gare fondamentali dal punto di vista del morale, come il derby perso, ma io penso che la Lazio, a partire da Sarri, abbia tutte le capacità per fare un campionato di livello. Ha giocatori di ottima qualità, al di là del mercato, ha margini per riprendersi. Non penso che sia una squadra da così pochi punti. Ha avuto un inizio difficile, forse anche qualche polemica estiva non ha aiutato l’ambiente, che a Roma è sempre particolare. Però, come ho detto prima, la Lazio ha tutti i mezzi, a partire dall’allenatore, per risalire la classifica.”

