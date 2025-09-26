Lazio, senti Agostinelli: "Contro il Genoa per la riscossa o per la crisi nera"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio prova a ripartire da Genova. Nelle prime quattro giornate, compreso il derby, la squadra di Sarri ha collezionato solo tre punti. Troppo pochi, bisogna rilanciarsi immediatamente. L'occasione è a Marassi, contro il Genoa. Proprio di questa partita ha parlato l'ex calciatore Andrea Agostinelli ai microfoni di Radiosei. Di seguito le sue parole.

“A Genova per la Lazio è pronta riscossa o crisi nera. Dopo i pochi punti fatti ed il derby perso, c’è necessità di rialzarsi tramite questa partita ed in uno stadio complicato. Poche parole, poche chiacchiere e riscossa. Se farei giocare Nuno Tavares? Assolutamente si. Lo farei giocare proprio per far vedere che l’errore di domenica non cambia il putno di vista del tecnico. Sarri deve puntare proprio su questo, sulla sua volontà di riscatto. Gli ridaresti morale ed autostima, poi è chiaro che le prove d’appello finiribbero se l’esito fosse negativo. Il rischio, in caso di esclusione, sarebbe quello di portarlo a pensare che il motivo possa non essere solo tecnico. Come se l’allenatore fosse condizionato dalle critiche o dalle situazioni dello spogliatoio. Non deve pensare che sia lui l’unico a pagare”.

