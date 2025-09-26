Juve, Tudor: "Conceicao ha qualche problema. Rocchi? Non devo rispondere"

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Atalanta per presentare la sfida, il tecnico Igor Tudor ha risposto anche a una domanda riguardante le dichiarazioni del designatore arbitrale Gianluca Rocchi, pronunciate dopo le polemiche arbitrali seguite alla gara tra i bianconeri e il Verona. Queste le sue parole: "Cisco ha avuto qualche problemino, ha giocato quei 70 minuti con pochi allenamenti e vediamo ancora domani. Zhegrova sta lavorando. Rocchi? Non devo rispondere a niente. Mi hanno comunicato questa robe e si va avanti. Non ho niente da aggiungere".

