Genoa - Lazio, le probabili formazioni: emergenza assoluta a centrocampo

La Lazio riparte dalla gara contro il Genoa dopo il derby perso. Piove sul bagnato dopo i tre punti in quattro partite, viste le tante assenze per problemi fisici e non solo. Di fronte a Provedel, ancora in vantaggio su Mandas, Sarri ripartirà da Marusic, Gila e Romagnoli in difesa, con un possibile cambio sulla sinistra con Pellegrini al posto di Nuno Tavares. A centrocampo è allarme: mancheranno sicuramente Dele-Bashiru per infortunio (problema muscolare alla coscia destra), Belahyane e Guendouzi (rischia due-tre giornate) per squalifica e probabilmente anche Rovella, che dovrà operarsi perché bloccato dalla pubalgia. È in dubbio Vecino, clinicamente guarito ma ancora non pronto fisicamente: si spera nel suo rientro gruppo. L'unico a disposizione, quindi, attualmente è Cataldi, per questo con ogni probabilità verrà reintegrato in lista Basic al posto di Lazzari (out per una lesione al soleo). Attesi in panchina anche alcuni Primavera. Per completare il terzetto, un'opzione può essere arretrare Zaccagni come mezzala, con Pedro sulla fascia sinistra. In attacco, per completare il tridente, ci sono Cancellieri a destra, in ballottaggio con Noslin, e Castellanos come prima punta, più di Dia.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo. All.: Vieira.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Zaccagni; Cancellieri, Castellanos, Pedro. A disp.: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Nuno Tavares, Patric, Provstgaard, Noslin, Dia. All.: Sarri.

