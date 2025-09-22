Lazio, Garbo: "Senza una vittoria a Genova Sarri..."

TUTTOmercatoWEB.com

Sarà una settimana di riflessione quella che accompagnerà la Lazio in vista della prossima sfida di campionato contro il Genoa. Un match delicatissimo per la squadra di Sarri che non può permettersi altri passi falsi dopo il ko contro il Sassuolo e nel derby contro la Roma. Sulla questione ecco il pensiero Daniele Garbo ai microfoni di TMW Radio.

"La Lazio però la vedo peggio perché credo che nello spogliatoio ci sia qualcosa che non va; i giocatori si mandano a quel paese in campo. Se le cose a Genova non dovessero andare bene non rimarrei stupito se Sarri facesse un passo indietro. Detto questo credo che Tavares non vedrà più il campo".

