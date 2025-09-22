Martorelli sicuro: "La Lazio meritava il pareggio nel derby. Ma la Roma..."

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l'operatore di mercato Giocondo Martorelli ha commentato la giornata di Serie A (che finirà con il Napoli) soffermandosi sul derby della Capitale perso dalla Lazio. Di seguito le sue parole.

"Nei novanta minuti, soprattutto nel finale, la Lazio avrebbe meritato il pareggio. Non è stata una bella partita. Tra i palo di Cataldi e qualche errore, il pari sarebbe stato più giusto. Ma la Roma ha fatto la sua partita. I derby vanno vinti, non bisogna valutare come li hai giocati o meno. Brava la Roma, bravo Pellegrini. E bravo Gasperini ad impiegare il giocatore".

