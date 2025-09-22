De Paola critico: "Lazio, ora la vicenda si complica". E su Sarri...

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha commentato la situazione della Lazio dopo il derby perso contro la Roma e la preparazione della partita da parte di Sarri. Queste le sue parole a riguardo: "Per la Lazio la vicenda si complica, per quanto ieri sia stata anche sfortunata. Ai biancocelesti però manca un centravanti come era Immobile. Ora la squadra fatica a capitalizzare e non riesce a sfruttare gli inserimenti dei centrocampisti. Su Sarri invece non ho condiviso le dichiarazioni pre partita, dove ha parlato di odio tra popoli in ottica cittadina. Del tutto fuori luogo guardando a quello che accade nel mondo. Come maestro di calcio lo stimiamo, ma come capo popolo è un fallimento. Il pareggio? La reazione della Lazio c'è stata, ma non mi è mai sembrata in grado di condurre il gioco. Vorrei vedere qualcosa in più da Sarri, anche perché i 29500 abbonamenti sono stati sottoscritti proprio per la sua presenza".

