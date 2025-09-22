Lazio, Cucchi contro Lotito: "Non c'è un progetto. I tifosi vanno rispettati!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Parola a Riccardo Cucchi. Il giornalista e tifoso laziale con un post su X ha commentato la gestione della Lazio da parte del presidente Lotito, riconoscendogli due gravi responsabilità. Questo è ciò che ha scritto: "Il Presidente Lotito ha due gravi responsabilità: la mancanza di un progetto tecnico e societario e l'assoluta assenza di empatia con i tifosi. Il calcio senza la passione e i sentimenti è poca cosa. I tifosi vanno rispettati. Forza Lazio!".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.