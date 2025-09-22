Lazio, parla Pruzzo: "Castellanos ha fatto più degli altri. E la Roma..."

L'ex attaccante Roberto Pruzzo è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per parlare del derby della Capitale vinto dalla Roma contro la Lazio. In particolare si è soffermato sulla prestazione di Castellanos e sulla gara generale delle due squadre. Queste le sue parole a riguardo: "È stato un derby deprimente, una partita di basso livello. La Roma ha sfruttato bene un errore evidente di un giocatore della Lazio. Credevo ci fossero le condizioni per gestire il vantaggio, ma la Lazio è venuta fuori. Dopo il suo ingresso, ha fatto più Castellanos che il resto della squadra. I cambi di Gasperini hanno peggiorato la situazione, dando poco al finale convulso".

