WOMEN | Lazio, Grassadonia alla vigilia del derby: "Gara importante, sappiamo che..."

Da un derby a un altro. Giornata di vigilia in casa Lazio, la Women affronterà la Roma nella semifinale della Women's Cup. L'appuntamento sul campo è per martedì alle 20:30, stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Ai canali ufficiali del club, mister Grassadonia ha presentato l'incontro facendo anche un punto sulla preparazione delle biancocelesti: “L’abbiamo preparata come al solito, con grande serenità. Sappiamo che è una partita tanto importante, è una semifinale. C’è tanto desiderio di arrivare in finale, affrontiamo una squadra forte e lo sappiamo. Viene da una buona prestazione in Portogallo, ha meritatamente passato il turno e ripeto è una gara che dobbiamo giocarci a testa alta con la consapevolezza di non essere inferiori”.

“Come si prepara il derby? Abbiamo fatto una settimana serena, la squadra matura ogni giorno di più. Dobbiamo fare la partita che abbiamo sempre fatto, di giocarci la partita quando arriva la palla. È una squadra che ha tante risorse anche la Roma, ma sappiamo cosa dobbiamo fare”.

“La Roma è una squadra abituata a giocare, consolidata negli anni e che ha vinto anche tanto. Noi da questo punto di vista dobbiamo essere bravi a rispettarle, ma consapevoli che non ci sono partite impossibili. Dobbiamo dare risposte a noi stessi e non vediamo l’ora che sia domani”.

“Se vogliamo alzare l’asticella dobbiamo abituarci a un certo tipo di partite. Per noi è anche un test mentale notevole e quindi siamo curiosi di capire come reagirà la squadra. La settimana è stata ottima, la squadra è consapevole di non essere inferiore. Ce la giocheremo a viso aperto”.

“La lazialità è unica, il senso di appartenenza idem. Anche le nuove arrivate sanno che dove lavoriamo c’è un ambiente familiare, che si aspetta questa partita. Lo stesso presidente Lotito, Fabiani, Bianchi e Pinzani ci vogliono bene e ci supportano e non vediamo l’ora di dare loro soddisfazioni”.

