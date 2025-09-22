WOMEN | Lazio, D'Auria: "Derby? Siamo cariche, è una gara che dà tante emozioni e..."

Federica D'Auria, insieme a mister Grassadonia, è intervenuta ai canali ufficiali del club per presentare il derby valido per la semifinale di Women's Cup: “La squadra sta bene, è carica. Arriviamo con entusiasmo dopo i risultati positivi, siamo anche cresciute rispetto alla prima partita. Daremo il massimo. Derby? Partita molto particolare, più sentita delle altre e ti dà tante emozioni. Ricordo quelli degli anni scorsi, sono stati speciali ma quello di domani lo sarà di più dal momento che è una semifinale”.

“La Roma è più preparata e ha esperienza, noi arriviamo come una squadra nuova e portiamo entusiasmo, voglia di fare. Ce la giocheremo indipendentemente dal fatto che magari loro sono un pochino più pronte di noi”.

“Dove possiamo crescere ancora a livello difensivo? Sicuramente non dobbiamo commettere gli errori che abbiamo già fatto per disattenzioni. Ci stiamo lavorando molto, cerchiamo sempre di migliorare e leggere meglio alcune situazioni su questo influisce anche un po’ l’esperienza. Sicuramente quest’anno, con l’addio di Eriksen, sono cambiate le dinamiche di gioco. Arriviamo però con più consapevolezza, siamo pronte a prenderci anche qualche rischio in più. Gol? Spero possa arrivare, ma il primo pensiero è aiutare la squadra”.

“Ai tifosi voglio dire che sicuramente siamo un gruppo coeso che lotta per la maglia, daremo il massimo e speriamo di portare qualche soddisfazione”

