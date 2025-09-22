Orsi avverte: "Lazio, la situazione è preoccupante. Derby, Genoa e Sarri..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Stefano Principi

Ai microfoni di Radio Radio, l'ex portiere Fernando Orsi ha commentato il derby della Capitale perso dalla Lazio contro la Roma per il gol di Pellegrini. Di seguito le sue parole sulla gara: "Per la Lazio ci sono stati dei passi avanti nel gioco, anche perché la Roma gliel'ha permesso. Non ne ha però approfittato perché la qualità dei giocatori è questa. Dia non può mangiarsi un gol così. Sarri non mi è piaciuto nelle scelte e secondo me i cavalli di ritorno non funzionano. Quando ritorni nel luogo dove hai fatto bene gli stimoli che avevi la prima volta non li hai più. La situazione è preoccupante: senza la giusta umiltà sarà difficilissima anche col Genoa".

