Lazio, Sarri: mai così pochi gol tra Premier e Serie A. Il dato

RASSEGNA STAMPA - Quattro gol messi a segno in quattro partite, peccato che siano arrivati tutti nella gara contro il Verona, l’unica vinta dalla squadra di Sarri in questa stagione. L’attacco biancoceleste non gira e, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per il tecnico toscano questa è davvero una novità.

Tra Serie A, con Empoli, Napoli, Juve e Lazio e Premier con il Chelsea non era mai successo che una squadra allenata da Sarri non segnasse in tre gare su quattro al via del campionato. Era accaduto in due partite su quattro ma una sola volta e con l’Empoli, nel 2014/2015. In tutte le altre otto stagioni vissute tra Serie A e Premier Sarri è rimasto a secco per una sola partita (4 volte) o pe nessuna (le altre 4).

Non solo, le 4 reti realizzate in questa stagione sono il minimo storico per il tecnico nelle prime quattro giornate. Di segnare così poco gli era successo con l’Empoli nel 2014/2015 e poi proprio con la Lazio nel 2023/2024, la stagione delle dimissioni.

La Lazio fa fatica a tirare in porta e a dimostrarlo sono i numeri: dopo le prime quattro giornate i biancocelesti hanno totalizzato 12 tiri, come la Cremonese e hanno fatto meglio solo di Fiorentina (9), Lecce e Bologna (10).

La priorità, adesso, è provare a invertire velocemente la rotta già nella gara delicatissima contro il Genoa che, causa assenze a centrocampo, costringerà Sarri a virare sul 4-2-3-1.

