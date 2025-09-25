Lazio, De Grandis (Sky): "Sicuri che Basic sia meglio di Tavares?"

Intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Laziale, il noto giornalista di Sky Stefano De Grandis si è espresso in merito alla suggestione che vedrebbe Nuno Tavares avanzato nel ruolo di mezzala a causa dell'emergenza a centrocampo. Ecco di seguito le sue parole:

"Siamo sicuri che Basic sia meglio di Tavares da mezzala? secondo me Tavares ha una buona tecnica qualche spunto, potrebbe fare la mezzala come fece Lulic con Reja, ovviamente è un esperimento dovuto all’emergenza a centrocampo. Stavo vedendo un po’ di dati, siamo quinti per expected goals creati ma ci sono dati molto negativi che non mi fanno vedere la Lazio in una posizione migliore del settimo posto. Dia quando entra con la sua velocità riesce sempre a creare qualcosa, però se sbagli un goal come quello al derby il dato sugli expected goals non conta niente, e io apprezzo molto Dia per la sua velocità. Non penso che Vecino sia un "malato immaginario", suu problemi fisici le tentazioni del giocatore sono importanti, non penso che si stia tirando indietro".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.