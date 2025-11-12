Calciomercato Lazio | Il punto di Abbate: Sarri, Caprile e Mandas

Alberto Abbate, giornalista del Messaggero, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto in casa Lazio sul mercato di gennaio e quello estivo. Tra nomi e parametri ha parlato delle condizioni in cui si svolgerà la sessione invernale, ma anche quelle in cui la società dovrà muoversi in estate per preparare la nuova stagione.

"Sarri può mettere il veto sulle uscite, ma non sull'entrate. Lui indica le caratteristiche e ai nomi ci pensa la società. Lui accetterebbe di vendere chiunque, ma poi vuole decidere se vanno bene o no i nomi in cambio, altrimenti si tiene quelli che ha. La mezzala sinistra? Serve uno di qualità. Il nome perfetto sarebbe Zielinski, che guadagna però 4,5 milioni di euro. Se gli dovessero chiedere una scommessa, invece, indicherebbe Ilic".

CAPRILE E MANDAS - "Caprile era stato indicato da Nenci e Sarri, ma oggi è incomparabile. Se parte Mandas? Arriverebbe un secondo portiere. In estate non è stato fatto partire per essere sicuri di avere un secondo affidabile. Sicuramente si punterà un profilo a basso costo, verrà data un'ampia gamma di portieri: o quello esperto o uno giovane da far crescere alle spalle di Provedel. Oggi l'obiettivo è cedere Mandas, partirebbe anche a 8 o 9 milioni di euro, ma nessuno lo prende a titolo definitivo e la Lazio lo cede solo con quella formula, altrimenti potrebbe tenerlo".

INSIGNE - "Insigne? La Lazio ha già un credito per far entrare un giocatore con uno stipendio 1,2 o 1,3 milioni, vedremo se sarà lui oppure no".

MERCATO ESTIVO - "Per avere il mercato libero servono rivoluzioni a livello politico. Oggi una norma UEFA prevede che l'indice del costo del lavoro allargato scenderà al 70% e oggi non ci sono possibilità che rimanga all'80%. Il mercato in estate dovrebbe restare a saldo zero, rapportandoci alle normative attuali. Se non cambia questa percentuale la Lazio dovrebbe fare tante plusvelenze a gennaio per avere il mercato libero. Per il 70% servono tante plusvalenze".

