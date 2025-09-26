Torino, Baroni sulla contestazione: "Abbiamo il compito di lavorare, i tifosi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Torino batte il Pisa e conquista il pass per gli ottavi di Coppa Italia. Al termine dell'incontro, ai microfoni di Mediaset, ha parlato Marco Baroni che sul momento della squadra e la contestazione dei tifosi ha detto: "Noi abbiamo il compito di lavorare dal punto di vista tecnico, con voglia e consapevolezza. Verso i tifosi dobbiamo fare questo. Sicuramente, fare una partita passiva non possiamo permettercelo, anche in questa situazione. Ci prendiamo il passaggio del turno e la prima frazione. Da rivedere la gestione in superiorità numerica".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE