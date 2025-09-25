Torino, Baroni nel mirino dei tifosi. Sui social lo criticano: "È moscio!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Baroni non ha scelto una piazza serena dalla quale poter ripartire. Il tecnico fiorentino, dopo l'addio alla Lazio, ha sposato la causa del Torino, dove risiede un'altra società che - come avviene in casa biancoceleste - è da anni nel mirino della tifoseria, con le ultime due stagioni che hanno visto l'ambiente compattarsi contro le figure di Cairo e Vagnati.

LE CRITICHE A BARONI - Dopo l'ultima conferenza stampa di Baroni, però, qualche tifoso ha iniziato a storcere il naso anche sul suo conto. A domanda diretta di un giornalista sul perché nessuno della dirigenza si presenti mai in conferenza stampa, Baroni ha preferito non esprimersi, limitandosi a escludere la possibilità che il Torino lotti per non retrocedere. Una risposta non gradita da parte di una buona fetta della tifoseria torinese che, sui social, ha lamentato la poca "verve" dell'allenatore della Lazio.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.