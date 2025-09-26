Lazio, l'affetto dei tifosi va oltre: il dato aggiornato sugli abbonamenti

RASSEGNA STAMPA - Un avvio di stagione decisamente in salita per la Lazio, ma nonostante le delusioni i tifosi non ci hanno pensato minimamente a lasciarla sola. Sono loro la forza, in questo momento più che mai, e ne hanno dato dimostrazione anche in occasione della riapertura della campagna abbonamenti che si è conclusa alle 23:59 di giovedì 25 settembre. Il record dei 30.333 fidelizzati stabilito nell’annata 2023/24 resiste ma, riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, in 4 giorni di riapertura alle 29.163 tessere sottoscritte se ne sono aggiunte quasi 500. Il dato è di circa 29.663 abbonati che incrementa il secondo miglior bottino dell’era Lotito. A questo, si aggiunge il fatto che a Genova il settore ospiti è tutto esaurito.

