Genoa - Lazio, una sfida a 'sfavore' dei biancocelesti: i precedenti

La Lazio di Sarri si prepara alla trasferta contro il Genoa, una sfida storicamente complicata per i capitolini. In vista del match di lunedì sera, la società biancoceleste ha raccontato i precedenti tra le due squadre in terra ligure: nei 54 precedenti disputati in Serie A a Genova, la squadra capitolina ha ottenuto solo 14 successi, l’ultimo dei quali risale allo 0-2 dell’aprile 2025. Completano il bilancio 11 pareggi — l’ultimo è l’1-1 del gennaio 2021 — e ben 29 sconfitte, con la più recente arrivata nel febbraio 2019 (2-1 per il Genoa). Sul piano realizzativo, la Lazio ha segnato 70 reti, contro le 101 messe a segno dai rossoblù.

Precedenti totali: 108 (43 vittorie Lazio, 27 pareggi, 38 vittorie Genoa)

Ultima vittoria Lazio: 0-2 (23.04.2025)

Ultima vittoria Genoa: 0-1 (27.08.2023)

Ultimo pareggio: 1-1 (03.01.2021)

Gol totali Lazio: 170

Gol totali Genoa: 147

Capocannoniere della sfida: Ciro Immobile 11 gol

Vittorie con più gol realizzati in A a Genova: 1-4 Lazio (2022) - 4-0 Genoa (1940)