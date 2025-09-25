Ex Lazio | Milinkovic, parla Rampulla: "È un Koopmeiners che ce l'ha fatta"

TUTTOmercatoWEB.com

Da giorni ormai si rincorroni voci sull'interesse della Juve per Milinkovic e sull'argomento, ai microfoni di TMW, si è espresso Michelangelo Rampulla. Queste le sue considerazioni sull'ipotetico trasferimento dell'ex Lazio: "Non è che uno disimpara a giocare. In Arabia si abbassa la tensione della partita. Il livello non è come quello europeo, ma ci sono buoni giocatori anche lì ora. Non lo prenderei però a gennaio perché è un Koopmeiners che ce l'ha fatta. E spero che ce la faccia Koopmeiners a emergere. Prendi un ragazzo che ha voglia di mettersi in mostra, come fanno le grandi squadre europee".

