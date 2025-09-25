Lazio, c'è una data limite per reintegrare Basic in lista: i dettagli

Emergenza Lazio. Per la gara contro il Genoa, Sarri è rimasto solamente con un centrocampista a disposizione. Viste le squalifiche di Belahyane e Guendouzi (out anche contro il Torino) e gli infortuni di Rovella e Dele-Bashiru, il tecnico biancoceleste potrà contare solamente su Cataldi. A lui potrebbe aggiungersi forse Vecino, che accusa ancora fastidi muscolari nonostante da diverse settimane sia clinicamente guarito. L’uruguaiano sta proseguendo il suo percorso riabilitativo, la speranza è che possa rientrare in gruppo in settimana per tornare quantomeno tra i convocati.

Proprio per questo l’ultima idea è quella di reintegrare il fuori rosa Basic nella lista Serie A. Per farlo, la Lazio avrà tempo fino alle ore 12 del giorno prima della partita di lunedì a Marassi, come si legge nel Comunicato Ufficiale N.29/A della FIGC: “Le variazioni dell’elenco, intervenute fuori dai periodi di campagna trasferimenti, acquisiscono efficacia, purché siano trasmesse via PEC alla Lega entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara […]”. Per questo, entro domenica alle 12, dovrà essere comunicata l’eventuale sostituzione. Il candidato principale a lasciare il posto al croato è Lazzari, ai box per una lesione al soleo (ne avrà per circa altri quindici giorni). Il limite è segnato: a Formello ora è tempo di valutazioni.

