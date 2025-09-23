Serie A, classifica marcatori aggiornata: Pulisic e Thuram in vetta

TUTTOmercatoWEB.com

Si è conclusa la quarta giornata di Serie A. Il derby della Capitale va alla Roma, Sarri e i suoi sprecano e continuano a trovare poca concretezza in fase offensiva. Inter, Napoli e Milan vincono, mentre la Juventus rallenta a Verona. Iniziano a delinearsi le gerarchie della classifica marcatori, con Marcus Thuram e Christian Pulisic che hanno iniziato col botto; mentre è ancora a secco Moise Kean, vice-campione della scorsa stagione. Ecco di seguito la classifica marcatori aggiornata:

C. Pulisic 3

M. Thuram 3

H. Calhanoglu 2

C. De Ketelaere 2

N. Krstovic 2

R. Mandragora 2

N. Paz 2

D. Vlahovic 2

A. Belotti 2

K. De Bruyne 2

R. Orsolini 2

J. Addai 1

V. Adzic 1

A. Atta 1

F. Baschirotto 1

A. Bastoni 1

S. Beukema 1

F. Bonazzoli 1

A. Bonny 1

I. Bravo 1

V. Castellanos 1

S. Castro 1

W. Cheddira 1

T. Gabriel 1

F. Conceição 1

P. Cutrone 1

J. David 1

B. Dia 1

F. Dimarco 1

A. Douvikas 1

D. Dumfries 1

C. Ekuban 1

M. Ellertsson1

A. Fadera 1

M. Felici 1

Y. Fofana 1

Wesley 1

B. Gilmour 1

M. Guendouzi 1

R. Höjlund 1

L. Kelly 1

M. Kempf 1

R. Loftus-Cheek 1

L. Lucca 1

S. Luperto 1

M. Soulè 1

L. Martínez 1

S. McTominay 1

Y. Mina 1

L. Modric 1

K. N’Dri 1

M. Pasalic 1

S. Pavlovic 1

L. Pellegrini 1

Lorran 1

A. Pinamonti 1

L. Ranieri 1

G. Scalvini 1

G. Scamacca 1

S. Serdar 1

G. Simeone 1

L. Spinazzola 1

K. Sulemana 1

F. Terracciano 1

T. Kristensen 1

K. Thuram 1

F. Vázquez 1

K. Yildiz 1

M. Zaccagni 1

N. Zalewski 1

Z. Anguissa 1

D. Berardi 1

K. Davis 1

M. De Luca 1

M. Nzola 1

G. Orban 1

