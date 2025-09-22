Lazio, Marcos Antonio fa registrare una minusvalenza: cifre e dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Nel comunicato pubblicato dalla Lazio su marketscreener.com, in cui vengono snocciolati i dettagli relativi al Bilancio Approvato e Consolidato al 30 giugno del 2025, la Lazio ha reso note anche le cifre delle cessioni e degli acquisti di alcuni calciatori. Tra questi anche l’uscita di Marcos Antonio, ceduto per 4.200.000 euro, ma con un valore contabile ancora di 4.450.000 di euro, facendo quindi registrare una minusvalenza di 205.000 euro.

