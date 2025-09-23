Lazio, il dott. Capua: "Vi spiego le condizioni di Rovella e Vecino"

Il dott. Pino Capua, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei, ha fatto il punto sulle situazioni di Nicolò Rovella e Matias Vecino, entrambi alle prese con degli infortuni problematici. Ecco di seguito le sue parole.

PUBALGIA ROVELLA - "È una patologia maligna, viene e va a seconda delle situazioni posturali dell’atleta. I dolori provengono da una situazione che infiamma i muscoli addominali bassi, quelli che si mettono in moto quando si corre. Lui ha sofferto di pubalgia anche alla Juventus e nella sua prima parte di avventura alla Lazio. È stato sottoposto a tutte le attenzioni utili per guarire. Tanto è vero che nella scorsa stagione ha sempre giocato senza sentire fastidi. Difficile dire il motivo per il quale si è nuovamente manifestata. La possibilità di fare un piccolo intervento per modificare la situazione dei muscoli addominali bassi esiste. Si mette una piccola retina per proteggere quella parete. Zaccagni ha scelto di fare questo intervento, ma la decisione deve essere soggettiva del ragazzo".

VECINO - "Clinicamente guarito ma non ancora pronto? In genere i problemi muscolari sono anche condizionati dallo stato mentale. È stato male, teme ricadute e per questo non si sente di sottoporsi allo sforzo della gara o dell’allenamento. L’atleta sa quello che deve fare, non mi sento di colpevolizzarlo”.

