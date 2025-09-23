Lazio, le statistiche non mentono: Tavares in calo sia in fase offensiva che difensiva

RASSEGNA STAMPA - Nonostante la stima che Sarri ha sempre mostrato nei confronti di Tavares ("Se migliora nella fase difensiva diventa uno dei terzini più forti al mondo", diceva a inizio stagione), le prestazioni del portoghese non convincono il tecnico che, come scrive la Gazzetta dello Sport, sta pensando di proporre Pellegrini titolare nelle prossime sfide.

Tavares, comunque, è il calciatore che sta faticando di più ad adattarsi al gioco di Sarri. I numeri riportati dal Corriere della Sera mostrano che il terzino sta cercando di focalizzarsi sulla fase difensiva tanto da non proporre più quella offensiva: la precisione dei passaggi è scesa dall'87% al 77%, mentre gli assist sono scomparsi. La verità è che anche in difesa le cose non vanno meglio: prima vantava 1,60 intercettazioni a partita, adesso siamo scesi all'1,07.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.