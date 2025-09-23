Coppa Italia, la Lazio guarda interessata: attesa per Milan - Lecce
Riparte la Coppa Italia. In campo i sedicesimi di finale, a partire dalle 17 di oggi. Tre partite in programma: prima Cagliari - Frosinone (ore 17), poi Udinese - Palermo (ore 18:30) e infine Milan - Lecce (ore 21) a chiudere la giornata. Da San Siro, tra l'altro, verrà fuori l'avversaria della Lazio per gli ottavi di finale. La squadra di Sarri, quindi, aspetta la gara per capire chi affronterà a dicembre.
