Lazio, la società ricorda Gabriele Sandri nel giorno del suo compleanno: il post social

Il 23 settembre non è una data qualsiasi per i tifosi della Lazio. Oggi, infatti, Gabriele Sandri avrebbe compiuto 44 anni se quel maledetto 11 novembre la sua vita non si fosse interrotta bruscamente mentre, come ogni settimana, seguiva la sua passione, quella per i colori biancocelesti.

La società, in questa giornata, ha quindi voluto dedicargli un messaggio social: "Oggi Gabriele Sandri avrebbe compiuto 44 anni. Gabriele sempre con noi".

