Lazio, ipotesi Nuno Tavares mezzala: Sarri come Reja con Lulic

RASSEGNA STAMPA - Dopo Marassi, dove la Lazio si presenterà in estrema emergenza a centrocampo, Sarri dovrà rimettere mano al suo 4-3-3 e trovare un nuovo interno sinistro. Tra le opzioni c’è Tavares: il portoghese è disordinato quando deve difendere, ma capace di strappi devastanti in fase offensiva. Sarri non ama questo tipo di profili, ma Nuno ha il passo per inserirsi e, da “invasore”, potrebbe diventare utile.

In un centrocampo a due sarebbe impensabile, ma in un reparto a tre forse sì e la storia biancoceleste, del resto, insegna: come ricorda il Corriere dello Sport, una conversione del genere avvenne già con Senad Lulic, poi diventato leggenda. Trasformato da Reja in mezzala sinistra nel 4-3-1-2 con Klose e Cissè, portò a un tipo di calcio meno raffinato, ma tremendamente efficace.

