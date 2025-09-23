Lazio, Petrucci (Sky) fa il punto: "Rovella, Dele-Bashiru, Basic e lo sponsor..."

Tante questioni da tenere sotto controllo. Dopo il derby perso, la Lazio è in emergenza: contro il Genoa mancheranno tantissimi giocatori per infortuni e squalifiche. Per questo, in collegamento a Radio Laziale, il giornalista di SkySport Matteo Petrucci ha fatto il punto sulla situazione in casa biancoceleste. Di seguito le sue parole.

"Non c’è nessuna polveriera a Formello. Ci sono stati e ci saranno dei chiarimenti tattici, non mi sembra che nessuno sia andato via prima dall’Olimpico. Sarri penso avrà da ridire su qualche comportamento, in primis l’espulsione di Guendouzi che visto il momento era tranquillamente evitabile. Al momento a centrocampo c'è solo Cataldi. Si spera in Vecino anche se non ho grosse novità, se ce la dovesse fare comunque parliamo di un giocatore che non gioca da mesi. Il rischio stiramento per Dele-Bashiru è concreto, mentre per Rovella si va verso l’operazione e i tempi di recupero dovrebbero essere di circa un mese".

"Il reintegro di Basic? Si è sempre allenato con la squadra, sta bene fisicamente. Andrebbe escluso qualcuno, bisognerà fare delle valutazioni. Per la gara contro il Genoa presumo che Sarri cambierà modulo in un 4-4-2 o in un 4-4-1-1, penso sia l’unica opzione visti i pochissimi giocatori a disposizione a centrocampo. Pinelli? Ha lavorato con la prima squadra per tutto il ritiro, non so se sarà pronto secondo il mister per giocare in Serie A. Sponsor? Non ho novità, ora c'è una settimana di tempo prima della presentazione della trimestrale. Se non si trova in tempo solo un aumento di capitale potrebbe sbloccare la situazione".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.