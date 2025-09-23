Lazio, Cardone: "Situazione complessa, il ridimensionamento proseguirà..."

La Lazio sta vivendo un periodo molto complicato, sia in campo che fuori. Se sul terreno di gioco la gravità della situazione è data dalle 3 sconfitte in 4 partite e da un centrocampo con un solo interprete disponibile, al di fuori c'è da fare i conti con una situazione finanziaria non proprio rosea. In merito a ciò è intervenuto Giulio Cardone a Radiosei:

"Io fino al 2023 sostenevo che le critiche erano sproporzionate rispetto ai risultati, ora le critiche invece sono proporzionate a ciò che accade, in campo e non solo. Lotito si è sempre vantato dello ‘scudetto dei conti’, ma il bilancio conferma quello che si sapeva, anzi, forse è peggio perché abbiamo visto che il fatturato è sceso di 50 milioni. Una contrazione non da poco.

Tra l’altro questi conti si rischia di peggiorarli, per cui la situazione è sicuramente difficile. Non drammatica, ma complessa. La cosa che preoccupa è l’evoluzione della vicenda, il ridimensionamento proseguirà implacabile finché la proprietà non entrerà nell’ordine di idee di trovare una partnership o vendere. A meno che non trovi un guizzo nell’acquisto dei calciatori, per creare un importante ricambio".