Lazio - Roma, caso Tavares: cosa è successo con Zaccagni e la squadra

RASSEGNA STAMPA - Ripresa fissata a domani, Sarri dopo il derby ha concesso due giorni di riposo, ma da domani si ripartirà da Tavares e dal gol nato da un suo dribbling folle tentato su Rensch. Come riporta il Corriere dello Sport, Zaccagni l’aveva rimproverato subito con toni sprezzanti: "Ma che fai?", con Nuno che l’aveva mandato a quel paese. Ma non solo, nei video si vedono anche Romagnoli e Gila parlare con il portoghese indicandogli Provedel: gli rimproverano di non aver scaricato il pallone sul portiere per eludere Rensch. Lo stesso Provedel, rialzatosi dopo il gol preso, ha addebitato a Tavares la stessa colpa.

Per questo Nuno si è stizzito con tutti, in tanti s’aspettavano un atteggiamento diverso, invece il caso si è protratto negli spogliatoi. C’è stato un primo confronto di squadra, intervallato dalle istruzioni tecniche di Sarri e dai cambi ordinati. Fuori il portoghese, dentro Pellegrini, con il terzino che da lì non si è più visto in panchina, è andato via. C’è chi sostiene che abbia lasciato l’Olimpico, chi che abbia raggiunto i familiari in Tribuna, chi ne assicura la presenza a fine partita nello spogliatoio.

