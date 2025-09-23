Genoa - Lazio, via alla vendita dei tagliandi: info e prezzi

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio è chiamata a rialzare la testa dopo l'amaro ko nel derby contro la Roma che ha fatto segnare, per la squadra di Sarri, la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro il Sassuolo. I biancocelesti, ora, saranno impegnati nella sfida contro il Genoa, e in merito la società ha reso note le modalità di vendita dei tagliandi.

"La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i tagliandi per la gara contro il Genoa, in programma lunedì 29 settembre alle ore 20:45 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Modalità di vendita:

- Prezzo: € 40;

- Online;

- Punti vendita Vivaticket.

Limitazioni:

- In base alle determinazioni delle autorità competenti i residenti nella regione Lazio possono acquistare solo biglietti settore ospiti con obbligo fidelity card".

