Lazio, diminuito il costo del personale: le cifre dal bilancio

La Lazio con un comunicato pubblicato su marketscreener.com, ha comunicato i dettagli relativi al Bilancio Approvato e Consolidato al 30 giugno del 2025. Tra questi, è stato reso noto anche che la Lazio ha diminuito di più di 9 milioni di euro il costo del personale, taglio importante per quanto riguarda l’indicatore del costo del lavoro allargato, l’unico da prendere in considerazione dal 1° luglio 2025.

“Totale costi operativi 173,65 192,16 (9,63) - Il Costo del personale si è decrementato per minori costi fissi dei calciatori e del settore tecnico e minori premi individuali e collettivi maturati per i diversi risultati sportivi ottenuti. La voce Altri costi di gestione presenta un lieve decremento netto dovuto, in prevalenza, all'aumento dei costi di intermediazione per diritti sportivi ed alla diminuzione della quota di incassi retrocessa alla squadra ospite in Coppa Italia Frecciarossa”.

