Lazio, le cifre degli acquisti di Belahyane e Provstgaard: i numeri a bilancio

All'interno dell'approvazione di bilancio al 30 giugno 2025 della Lazio si leggono le cifre di tutti i riscatti pagati negli ultimi mesi. Per quanto riguarda i giocatori arrivati a gennaio, la società biancoceleste ha speso 10,3 milioni di euro per Reda Belahyane, che ha firmato per cinque anni, e 4,5 milioni per Oliver Provstgaard, che ha sottoscritto un contratto quinquennale.

