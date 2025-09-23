Ex Lazio | Martusciello su Milinkovic: "Gli avrei sconsigliato l'Arabia. E per la Juve..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista ai taccuini di Tuttosport per Giovanni Martusciello, ex vice di Maurizio Sarri. Parlando della Juventus, il tecnico si è espresso anche su un possibile ritorno in Europa, e di un possibile sbarco in bianconero, di Sergej Milinkovic-Savic, con cui lui ha lavorato alla Lazio. Di seguito le sue parole.

"Sergio (è il suo soprannome, ndr) è un ragazzo a posto, perbene. Vede calcio. Ha attitudini offensive ma non disdegna quelle difensive. E ha una struttura imponente, con una qualità unica: quando meno te lo aspetti, cerca di tirare fuori qualcosa per la squadra. Ritorno in Europa? Viene da un po’ di stagioni in un campionato che non conosco. Ma il ragazzo è integro, sano. Intelligente, soprattutto. Ha equilibrio mentale e saprebbe sopportare la pressione della Juve".

"Avessi avuto il modo, o l’occasione, gli avrei sconsigliato di andare in Arabia. Ma sono condizioni talmente intime che uno fa fatica a entrarci. Comunque ha spessore e capacità, grande motivazione. Ha fatto questo passo con la consapevolezza che sarebbe tornato successivamente in Europa. Può fare il mediano. Può giocare nei due sulla trequarti. Sa usare lo spazio come meglio crede. Può fare ciò che vuole, davvero".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.