Women's Cup, Roma - Lazio: dove seguire il derby in tv e streaming

Doppio derby in casa Lazio. Non solo la squadra di Sarri, anche quella di Grassadonia dovrà affrontare la Roma. L'appuntamento è per martedì 23 settembre, la gara è valida per la semifinale della Women's Cup e si disputerà allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Il calcio d'inizio della partita è fissato alle 20:30, sarà possibile seguirla in diretta su Sky Sport e in streaming live ondemand su NOW e sull'app SkyGo.

