Lazio, Basic può rientrare in lista. Ma c'è da superare un vincolo normativo

RASSEGNA STAMPA - Toma Basic è il vice di tutti i vice. Sempre dato in partenza ma mai partito, regolarmente escluso dalle liste salvo poi essere richiamato d’emergenza. Nessuno ha coperto lo stipendio, Lotito non ha voluto partecipare alla spesa e così Basic è rimasto. Il croato è stato escluso dalla lista dei 22 over poche settimane fa, con l’idea di reintegrarlo a dicembre. Prima, però, bisogna capire le condizioni di Rovella e Dele-Bashiru: il primo deve decidere se operarsi subito, il secondo attende la diagnosi definitiva per un sospetto stiramento. Se entrambi (o anche solo uno) dovessero restare fuori a lungo, uno dei due potrebbe essere sacrificato in lista per fare posto a Basic.

Ma c’è un vincolo normativo: il Comunicato Federale n.29/A consente solo due sostituzioni in stagione. In pratica, spiega il Corriere dello Sport, se Basic prendesse il posto di Rovella o Dele-Bashiru, il rientro del giocatore escluso non potrebbe avvenire prima di gennaio e solo a costo di tagliare un altro elemento. A quel punto il sacrificio ricadrebbe probabilmente su un terzino, visto che in rosa ce ne sono cinque: gli indiziati sarebbero Hysaj o Lazzari (attualmente fermo per stiramento). Una scelta non semplice per Sarri, che vive già di alti e bassi con Tavares e con Pellegrini in bilico.

La Lazio potrebbe giocarsi uno slot adesso, in attesa del mercato di gennaio quando le sostituzioni saranno libere. Tagliando temporaneamente un infortunato per inserire Basic, si avrebbe la possibilità di reintegrare il centrocampista escluso già prima di gennaio, a patto di sacrificare un terzino. Poi, a mercato aperto, la società avrebbe mano libera per ricomporre la lista. Una mossa da valutare con attenzione, in attesa di un quadro chiaro sugli infortuni.